Meksika'da parti düzenlenen eve silahlı saldırı: 7 ölü

Meksika’nın Jalisco eyaletinde, silahlı dört saldırganın hafta sonu evde düzenlenen partide eğlenenlere ateş açması sonucu 7 kişi öldü.�

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01/02/2021

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Meksika'da parti düzenlenen eve silahlı saldırı: 7 ölü

Polis, olay yerine 2 motosikletle gelen silahlı 4 saldırganın, hafta sonu parti düzenlenen eve baskın yaptığını açıkladı. İçeridekilerin paralarını ve değerli eşyalarını gasbeden saldırganlar daha sonra kalabalığın üzerine ateş açarak biri kadın 7 kişiyi öldürdü.

Jalisco eyaleti, uzun zamandır aynı adlı kartele ev sahipliği yapıyor. Saldırının birkaç uyuşturucu çetesinin bölge hakimiyeti için savaştığı Zacatecas eyaleti sınırına yakın bir yerde gerçekleştirildiği belirtildi.

Jalisco’nun komşusu Michoacan eyaletinde de benzer bir silahlı saldırı düzenlendi. Bir partiye katılanları hedef alan 3 saldırganın açtığı ateşte aralarında çocukların da olduğu birkaç kişinin yaralandığı açıklandı.

Meksika'daki çoğu eyalette yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğlence partileri düzenlenmemesi uyarısında bulunuyor ancak yaptırım konusunda gerekli özenin gösterilmediği de biliniyor. Federal hükümet, bu tür organizasyonlar nedeniyle gözaltılar yapılmaması konusunda eyaletleri uyarmıştı.

01/02/2021 11:22
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TAGS: Meksika, SALDIRI, silahlı saldırı
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