Meksika'da silahlı saldırı: 15 kişi öldü

Nuevo Leon Başsavcılığından yapılan açıklamada, Monterrey'de restoran ve barlara kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Başsavcılıktan bir yetkili, yaralılardan bazılarının durumun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Monterey kentinde 2011'de bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmişti.