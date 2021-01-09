Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü

Meksika'da cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

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09/01/2021

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Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celeya kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı grup tarafından cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. 

Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırganların kaçtığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Aynı bölgede 5 Ocak'ta bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Suç oranının yüksek olduğu yerler arasında yer alan bölgede özellikle Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) en etkin suç örgütü olarak kabul ediliyor.  

09/01/2021 09:11
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TAGS: Meksika, silahlı saldırı, 9 ölü, haberkıbrıs
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