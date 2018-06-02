HABER KIBRIS

Meksika'da silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti

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02/06/2018

Meksika'da silahlı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti
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Meksika'nın başkenti Meksiko'da silahlı saldırı sonucu 6 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Gustavo Rodriguez Junquera yaptığı açıklamada, ölenlerin trafik polisi olduğunu ve işlenen suçun cezasız kalmayacağını kaydetti.

Junquera saldırının nasıl gerçekleştiğini açıklamazken, yerel medyada yer alan haberlerde polislerin yoldan geçen bir araçtan ateş açılması sonucu hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Polis, faillerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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TAGS: Meksika, silahlı saldırı, polis, haber
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