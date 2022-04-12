Meksika'da silahlı saldırıda aynı aileden 8 kişi öldürüldü

Meksika'nın Tultepec eyaletinde silahlı saldırı sonucu aynı aileden 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

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12/04/2022

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Meksika'da silahlı saldırıda aynı aileden 8 kişi öldürüldü

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı La Canada Mahallesi'ndeki bir evde silahlı saldırı ihbarı alındı.

İhbar üzerine eve giren polis, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenini buldu.

Yetkililer, olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Cinayetlerin çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

12/04/2022 08:24
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TAGS: meksika, saldırı, ölü,
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