Meksika’da Trenle Otobüs Çarpıştı: 9 Ölü

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı. Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi

12/10/2019 11:30