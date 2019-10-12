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Meksika’da Trenle Otobüs Çarpıştı: 9 Ölü

Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi

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12/10/2019

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Meksika’da Trenle Otobüs Çarpıştı: 9 Ölü

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı. Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi

12/10/2019 11:30
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TAGS: haber, kıbrıs, meksika, otobüs
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