Meksika’da Trenle Otobüs Çarpıştı: 9 Ölü
Meksika'nın merkezindeki Queretaro eyaletinde otobüsle trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi
12/10/2019
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Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyindeki San Juan del Rio kentinde hemzemin geçitte otobüs ile tren çarpıştı. Yerel yetkililer, geçit müsait olmadığı halde geçmeye çalışan otobüsteki 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Yetkililer, yaralananlardan 8'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Ölenlerin, yakınlardaki üniversitelerin öğrencileri olduğu öğrenildi