Meksika’da uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı

Meksika’nın Temixco kentinde çift motorlu bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika’nın Morelos eyaletindeki yer alan Temixco kentinde, çift motorlu Beechraft King Air 90 tipi bir küçük uçak süpermarketin üzerine düştü.

Düşen uçağın enkazı, tek katlı bir yapı olan süpermarketin duvarını yıkarak içeri kadar girdi.

3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Morelos Sivil Savunma yetkilileri, kaza sonucu uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i uçakta yolculuk eden diğer 4'ü ise süpermarketin müşterisi olan toplam 5 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor

Kazada hayatını kaybedenlerin, uçağın pilotu 47 yaşındaki Mauricio, 34 yaşındaki yardımcı pilot Paulina ve 46 yaşındaki yolcu Alejandra olduğu aktarıldı.

Uçağın düşmeden yaklaşık 1 saat önce Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentindeki havaalanından kalktığı öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, Morelos Başsavcılığı ise olayla ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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29/03/2022 09:17