Meksika'da vahşet! Diri diri yaktılar

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22/07/2022

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Meksika'da vahşet! Diri diri yaktılar

Meksika'nın Zapopan kentinde bir parkta diri diri yakılan kadın hayatını kaybetti.

Meksika'nın Zapopan kentinde yaşayan 35 yaşındaki Luz Raquel Padilla, geçtiğimiz cumartesi günü bir parkta üzerine alkol dökülerek diri diri yakıldı. Olayın ardından hastanede tedavi altına alınan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Luis Joaquin Mendez, tanıkların ifadesine göre Padilla'ya 3 erkek ve 1 kadının saldırdığını, ardından da zanlıların olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Padilla'nın öldürülmesini protesto eden vatandaşlar, Zapopan Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak ülkede giderek artan kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Padilla, geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından binasının duvarlarına yazılmış olan "Seni diri diri yakacağım" grafiti fotoğraflarını paylaşmıştı.

Meksika'da geçtiğimiz yıl bin 4 kadın, cinayete kurban gitmişti.

22/07/2022 17:48
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TAGS: Meksika’da vahşet
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