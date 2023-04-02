Meksika'da “Yenilebilir Böcek Festivali”: Çevre için yararına dikkat çekildi

Meksika’nın başkenti Meksiko’da “Yenilebilir Böcek Festivali” düzenlendi. Bichopolis Gastronomi Festivali kapsamında 37 çeşit böcek, tadım yapmak isteyen katılımcılara sunuldu.Organizatörler, böceklerin protein, vitamin ve mineral açısından zengin olduklarını vurgulayarak, bu besin kaynaklarının çevre için daha yararlı olduğuna dikkat çekti.

1-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festival, böcekleri yemek kültürünün bir parçası olarak tanıtmayı amaçlıyor.

37 ÇEŞİT BÖCEKTEN YAPILAN YEMEKLER SERGİLENDİ

Festivalde, Meksika ve dünya mutfağından pek çok farklı böcek yemeği sunuldu. Bu kezetler arasında arasında çekirge, akrep, tırtıl ve hamamböcekleri gibi 37 çeşit böceğin kullanıldığı yemekler yer aldı.

Organizatörler, böcek yemeğinin sürdürülebilirliğine ve düşük karbon ayak izine vurgu yaparak, bu gıda kaynağının gelecekte daha fazla kullanılması gerektiğine inanıyorlar.

Ayrıca, böcek yemeğinin lezzetli olduğunu ve sağlıklı protein kaynaklarından biri olduğunu vurguluyorlar.

Diğer taraftan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali'ne katılanlar, böcek yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldukları gibi, aynı zamanda böcek yemekleri yapımı hakkında bilgi edindi.

Festivalde, böcek yemeklerinin nasıl hazırlandığına dair atölye çalışmaları ve seminerler de düzenlendi.

Öte yandan, Bichopolis Böcek Yemeği Festivali, Meksika'daki sürdürülebilir gıda hareketine katkıda bulunuyor ve böcek yemeği kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

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02/04/2023 19:08