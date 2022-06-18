Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 28 yaralı

Meksika’nın Chiapas eyaletinde seyir halindeki bir otobüs devrildi. Kazada, 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Tila şehri yakınlarında bir yolcu otobüsü devrildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan 9 yolcu hayatını kaybetti, 28 yolcu da yaralandı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sebep oldu

Yetkililer, yaralıların hastaneye ulaştırılması için bölgeye Kızılhaç ve diğer kurumlardan 13 ambulansın yanı sıra 2 helikopterin gönderildiğini duyurdu.

Kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldiği aktarıldı.

Chiapas Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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18/06/2022 10:03