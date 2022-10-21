Meksika’da yük treni gaz tankerine çarptı: Çıkan yangında 120 ev hasar gördü

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21/10/2022

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Meksika’da yük treni gaz tankerine çarptı: Çıkan yangında 120 ev hasar gördü

Meksika’nın orta kesiminde yük treninin gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangında, 50 araç ile 120 ev zarar gördü.
Meksika basınında çıkan habere göre, Aguascalientes kentinde yük treni, gaz tankerine çarptı.

Kazada 3 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yangın çıktı.

Yangında 50 araç ile 120 ev zarar gördü.

Yetkililer, olası facianın önlenmesi amacıyla yaklaşık bin kişinin tahliye edildiğini, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sivil savunma birimlerinin sevk edildiğini duyurdu.

Bölgede acil durum ilan edildiği, kazaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı bildirildi.

21/10/2022 09:30
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TAGS: meksika, yük treni
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