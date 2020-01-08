Meksika'da yük treni otobüse çarptı: 7 ölü, 32 yaralı

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yük treninin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

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08/01/2020

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Meksika'da yük treni otobüse çarptı: 7 ölü, 32 yaralı

Savcılıktan yapılan açıklamada, hemzemin geçitte yük treninin otobüse çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazada yaralanan 32 kişi Ciudad Obregon'daki hastanede tedavi altına alındı.

Yerel medyada çıkan haberlerde çarpışmanın ardından otobüsün 20 metre kadar sürüklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

08/01/2020 10:49
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