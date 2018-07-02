Meksika’da zafer Obrador'un

Devlet Başkanlığı seçimlerinin düzenlendiği Meksika'da sandık çıkış anketleri, solcu lider Andrés Manuel López Obrador'un açık ara önde olduğunu ortaya koydu.

Parametria adlı kamuoyu araştırma şirketi, sandık çıkış anketlerine göre başkent Mexico City'nin eski belediye başkanı Obrador'un en az yüzde 53 oy elde ettiğini açıkladı.

Diğer şirketlerin verileri de Obrador'un en yakın rakiplerinin ilerisinde olduğunu gösteriyor.

Obrador'un rakibi, iktidardaki Kurumsal Devrim Partisi'nin (PRI) adayı José Antonio Meade, seçimleri Obrador'un kazandığını kabul ettiğini ve kendisine başarılar dilediğini söyledi.

PRI, ülkenin son yarım asırlık tarihinin önemli bir bölümünde iktidarı elinde tutuyordu.

Muhafazakar çizgideki Milliyetçi Eylem Partisi (PAN) adayı Ricardo Anaya da Obrador'un zaferini kabul ettiğini ve kendisini tebrik ettiğini açıkladı.

'Kanlı seçim'

Pazar günü düzenlenen seçimler, ülke tarihindeki en kanlı seçimlerinden biri oldu. Kampanya süresinde 130'dan fazla aday ve parti çalışanı öldürüldü.

64 yaşındaki Obrador bundan önceki iki seçimde de aday olmuştu.

Obrador şimdi, PRI ve PAN'ın siyaset üzerindeki hakimiyetini kırmış görünüyor.

Obrador, iki partiyi de "aynı mafya iktidarının parçası" olarak değerlendiriyordu.

Yolsuzluklarla mücadele sözü

Birçok Meksikalı'nın, PRI partisinden Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun ekonomi yönetimi ve yolsuzluklarla ilgili politikalarından rahatsız olduğu aktarılıyor.

Kampanyasının merkezine yolsuzlukla mücadeleyi koyan Obrador, ücretleri ve emekli maaşlarını artırma sözü vermişti.

Rakipleri ise onu ekonomi konusunda güvenilmeyecek bir popülist olmakla suçlamıştı.