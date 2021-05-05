Meksika’daki bir yer altı mağarasında çocuklara ait 1200 yıllık el izleri bulundu

Meksika’daki bir yer altı mağarasının duvarlarda olarca siyah ve kırmızı el izi keşfedildi. Çoğunlukla çocukların elleriyle yapılan 137 baskının bin 200 yıldan daha eski olduğu belirtildi.

ERGENLİĞE GİRİŞ RİTÜELİNİN PARÇASI



Şu anda sahada çalışan arkeolog Sergio Grosjean konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ellerini siyaha boyayıp duvarlara dokundular. Bu ölümü simgeliyor. Ancak bu onların öldürülecekleri anlamına gelmiyor. Daha sonra bu çocuklar ellerini kırmızıya bastı, bu renk ise savaşa ya da hayata gönderme yapıyordu” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte Grojean, geçit törenin hem erkek hem de kız çocuklar için yapıldığını belirtti. Kızların, yetişkinliğe geçtiğini göstermeleri amacıyla bellerine bir kabuk taktıklarını, erkeklerin ise avlanmaya gittiğini açıkladı. Ayrıca, erkeklerin ritüeli tamamladıktan sonra, saçlarına beyaz bir boncuk taktığını ve ta evlenene kadar 'bekar erkeklerin evi' olarak bilinen bir bölgeye taşındığını söyledi.

EL İZLERİNİN YANI SIRA ÇEŞİTLİ EŞYALAR DA BULUNDU

Diğer taraftan söz konusu mağaradaki el izlerinin daha önce keşfedilmediği ifade edildi. El izlerinin yanı sıra arkeologlar, mağarada milattan sonra 800'den 1000'li yıllara kadar uzanan tahtadan oyma bir yüz ile altı boyalı rölyef buldular. Milattan sonra 1000 yılında, şiddetli bir kuraklık bölgeyi vurdu ve Mayaların aniden büyük şehirleri terk etti.



İlk Maya yerleşimleri yaklaşık 4 bin yıl öncesine dayansa da, 1500'lerin başında İspanyollar geldiğinde hala Mayalar büyük gruplar halinde bölgedeydi. Haziran 2020'de arkeologlar 3 bin yıllık bir Maya tapınağı keşfetti. Aquada Fénix adlı tapınak, antik uygarlığın bilinen en eski ve en büyük anıtı olarak tarihe geçti. Meksika'nın Tabasco kentindeki site, 2017 yılında Arizona Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir ekip arkeologları tarafından keşfedildi.

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05/05/2021 15:12