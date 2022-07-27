Meksika'daki operasyonda 1,5 tondan fazla kokain ele geçirildi

Meksika basınında yer alan habere göre, Tepito'ya giden iki tırın gizli bölmelerinde yüklü miktarda kokain tespit edildi.



Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar García Harfuch, basın toplantısında, ele geçirilen uyuşturucu miktarı açısından operasyonun tarihi nitelikte olduğunu vurgulayarak, 1,5 tondan fazla kokaine el konulduğunu belirtti.

Operasyon sayesinde uyuşturucu kartellerine büyük darbe vurulduğunu kaydeden Harfuch, polisin çeteyle bağlantılı 4 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.



Meksika Eyaleti Valisi Claduia Sheinbaum da operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarının mali yapısına büyük darbe vurulduğunu belirtti.

Kolombiya'dan gönderilen kokainin önce Oaxaca eyaletine, ardından Escondido Limanı'na sevk edilerek ABD'ye ulaştırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.



Ülkedeki uyuşturucunun özellikle meyve, sebze ve çeşitli ürünlerin nakliyesi yoluyla ABD'ye gönderildiği biliniyor.

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27/07/2022 11:23