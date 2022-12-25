Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda yeni bir patlama gerçekleşti. Artan volkanik hareketlilik üzerine yetkililer bölge sakinlerini uyardı.

Aniden, metrelerce lav püskürttü.

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı tekrar faaliyete geçti.

Son 24 saatte bir patlama ve yanardağ ağzından 52 kez gaz ve duman çıkışı meydana geldi.

Yetkililer bölge sakinlerini uyardı

Volkanik hareketlilik üzerine yetkililer, yanardağ yakınındaki Puebla ve Tlaxcala eyaleti sakinlerini uyardı.

Kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almalarını tavsiye etti.

Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı

Popocatepetl, yaklaşık 5 bin 500 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda.Yanardağda son bir yılda artan hareketlilik dikkati çekiyor.

Bu habere tepkiniz:



25/12/2022 10:23