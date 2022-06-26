Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu

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26/06/2022

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Meksika'nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 ceset tespit edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor.

26/06/2022 10:33
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TAGS: Meksika’nın doğusunda bir çiftlikte 7 ceset bulundu
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