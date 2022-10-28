Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Meksika'da sakatlıkları devam eden Raul Jimenez ve Jesus Corona ise kadroya davet edildi. Kadro daha sonra 26 kişiye inecek.

Meksika Dünya Kupası öncesi 9 Kasım'da Irak ile 16 Kasım'da da İsveç ile hazırlık maçı oynayacak.

Meksika'da teknik direktör Gerardo Martino, daha önce yaptığı bir açıklamada Chicharito'nun yokluğunu ima etmişti.

Meksika'nın en golcü ismi olan Chicharito, ABD'de Los Angelez Galaxy forması giyiyor. 34 yaşındaki isim, 2019'dan beri milli formayı giymedi.

Kaleciler:

Rodolfo Cota

Guillermo Ochoa

Alfredo Talavera

Savunma:

Kevin Alvarez

Jesus Angulo

Nestor Araujo

Gerardo Arteaga

Jesus Gallardo

Hector Moreno

Cesar Montes

Jorge Sanchez

Johan Vasquez

Orta saha:

Edson Alvarez

Roberto Alvarado

Uriel Antuna

Luis Chavez

Andres Guardado

Erick Gutierrez

Hector Herrera

Diego Lainez

Orbelin Pineda

Carlos Rodriguez

Luis Romo

Erick Sanchez

Jesus Corona

Hirving Lozano

Forvet:

Rogelio Funes Mori

Santiago Gimenez

Raul Jimenez

Henry Martin

Alexis Vega

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28/10/2022 10:46