Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Meksika'da 31 kişilik geniş kadro açıklandı. Chicharito kadroda yer almadı.
28/10/2022
Meksika'da sakatlıkları devam eden Raul Jimenez ve Jesus Corona ise kadroya davet edildi. Kadro daha sonra 26 kişiye inecek.
Meksika Dünya Kupası öncesi 9 Kasım'da Irak ile 16 Kasım'da da İsveç ile hazırlık maçı oynayacak.
Meksika'da teknik direktör Gerardo Martino, daha önce yaptığı bir açıklamada Chicharito'nun yokluğunu ima etmişti.
Meksika'nın en golcü ismi olan Chicharito, ABD'de Los Angelez Galaxy forması giyiyor. 34 yaşındaki isim, 2019'dan beri milli formayı giymedi.
Kaleciler:
Rodolfo Cota
Guillermo Ochoa
Alfredo Talavera
Savunma:
Kevin Alvarez
Jesus Angulo
Nestor Araujo
Gerardo Arteaga
Jesus Gallardo
Hector Moreno
Cesar Montes
Jorge Sanchez
Johan Vasquez
Orta saha:
Edson Alvarez
Roberto Alvarado
Uriel Antuna
Luis Chavez
Andres Guardado
Erick Gutierrez
Hector Herrera
Diego Lainez
Orbelin Pineda
Carlos Rodriguez
Luis Romo
Erick Sanchez
Jesus Corona
Hirving Lozano
Forvet:
Rogelio Funes Mori
Santiago Gimenez
Raul Jimenez
Henry Martin
Alexis Vega