Meksika'nın Jalisco eyaletinde helikopter düştü, 3 kişi öldü

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06/09/2023

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Meksika'nın Jalisco eyaletinde helikopter düştü, 3 kişi öldü

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, helikopterin mısır tarlasına düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Jalisco Yerel Sivil Koruma Kurulundan yapılan açıklamada, Colima kentinden havalanan özel helikopterin Tuxpan kasabasında mısır tarlasına düştüğü bildirildi.

Açıklamada, helikopterin düştükten hemen sonra alev aldığı ve kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.

06/09/2023 20:34
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TAGS: Meksika’nın Jalisco eyaletinde helikopter düştü, 3 kişi öldü
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