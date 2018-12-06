Meksika'nın yeni devlet başkanından ABD açıklaması

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinin "iyi" olduğunu belirterek, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye doğru ilerleyen ve Meksika'ya ulaşan göçmen konvoyu ile ilgili muhtemelen yakında görüşeceklerini belirtti.

Lopez Obrador, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ve Meksika'ya varan göçmen konvoyu ile ilgili iki ülkenin, istihdam imkanları oluşturmak üzere Orta Amerika için kalkınma yardımı konusunda hemfikir olabileceğinden umutlu olduğunu belirterek, böylece kimsenin göç etmek zorunda kalmayacağını söyledi.

Obrador, "Sürekli iletişim halindeyiz ve iletişim iyi. İlişkiler iyi. Büyük ihtimalle ilerleyen günlerde özellikle bu konu hakkında, göçmen mevzusunda Başkan Donald Trump ile görüşeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyuna 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuk bulunduğunu tahmin ediyor.

Meksika Dışişleri Bakanlığından 2 Aralık'ta yapılan açıklamada, Obrador'un, El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet başkanları ile ABD'ye göçmen akışını durdurmaya yönelik bir "kalkınma planı" oluşturmak üzere anlaşma imzaladığı belirtilmişti. Açıklamada, bölgede iş imkanları oluşturulması için bir fon sağlanmasını içeren planın, El Salvador, Guatemala ve Honduras'un göçün yapısal nedenlerine çözüm bulmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan yaklaşık 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını ifade ederek, "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamış, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA GERGİNLİK

Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin California eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan Orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti. ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.

Olayların ardından, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Tijuana ile Kaliforniya'nın San Diego kenti arasındaki en büyük kara sınırlarından San Ysidro Giriş Kapısı'nı iki yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapatmıştı.

Meksika da olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü vermiş ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Diğer yandan Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini kaydetmişti.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirilmişti.