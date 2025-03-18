Melatonin üretimini artıran 7 yöntem: New York Post açıkladı

GÜNEŞ IŞIĞINDAN YARARLANIN

Gün içinde güneş ışığına maruz kalmak, vücudunuzun ne zaman uykuya dalması gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Sabahları alınan doğal ışık, iç saatinizin düzenlenmesine katkı sağlar ve vücudunuza melatonin üretme zamanının geldiğini bildirir. Ancak ekranlardan gelen mavi ışık, melatonin üretimini engelleyebilir. Bu nedenle telefonlarınızı mavi ışık filtreli şekilde kullanmaya özen gösterin.

MELATONİN ZENGİNİ BESİNLER TÜKETİN

Melatonin açısından zengin besinler tüketmek de uyku sorunlarının önüne geçebilir. Kiraz, muz, ceviz ve yulaf gibi seçenekler, rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olabilir.

Serotonin üretimine yardımcı olan triptofan, pek çok besin maddesinde bulunur. Hindi, yumurta, kuruyemiş ve çekirdek gibi gıdalar, serotonin üretimine katkı sağlayarak melatonine dönüşür. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, D vitamini, çinko ve B vitaminleri gibi diğer besin maddeleri de uyku kalitesini artırabilir.

Vücudun doğal melatonin üretimini desteklemek için her gün aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmaya özen gösterin.

UYKUDAN EN AZ 2 SAAT ÖNCE YEMEK YEMEYİ BIRAKIN

Yatmadan hemen önce yemek yemek, sindirimi zorlaştırarak mide ekşimesi ve asit reflüsü gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum uyku kalitesini bozarak, vücudun sirkadiyen ritmini etkileyebilir ve kilo alımına neden olabilir.

STRESTEN ARININ

Stres ve yüksek kortizol seviyeleri, melatonin üretimini engeller. Meditasyon, nefes egzersizleri veya sıcak bir banyo gibi rahatlatıcı aktivitelerle, melatonin üretimini artırabilirsiniz.

Ayrıca günlük tutmak, kitap okumak veya podcast dinlemek gibi sağlıklı uyku ritüelleri de gevşemenize ve uykuya hazırlanmanıza yardımcı olabilir.