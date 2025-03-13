Melega’nın cenazesi ülkesine gönderiliyor!

Prenses Gece Kulübü’nde kendi yaşamına son veren Anastasia Melega’nın cenazesi yarın İstanbul üzerinden Moldova’ya gönderilecek.

Melega’nın tüm cenaze masrafları Prenses Gece Kulübü yöneticileri tarafından karşılandı.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre, Ankara’nın Moldova büyükelçiliği ile temasa geçildi.

Elçiliğin bugün öğleden sonra “Gerekli kabul işlemlerini” tamamlamasının ardından cenaze yarın sabah 09.30’da yola çıkacak.

Melega’nın 10 gündür morgda bekleyen cesedi en sonunda ülkesine gönderiliyor…