Melek Doğan: ''Biz Burada Büyük Bir Aileyiz''

Gülten Özyakup Sezgin

Bayram bizim için beklenen günlerin en özellerindendir. Günümüzde bayramlar daha çok tatil amaçlı olsa da yaşlılarımız için anlamını hala yitirmedi… Özellikle belli bir yaşın üstünde olan herkesten “ahh nerede o eski bayramlar” sitemini işitiyoruz…

Haber Kıbrıs ekibi olarak Kurban Bayramı’nda yaşlılarımızı unutmadık… Onların hayır dualarını almak, elini öpmek, sohbet etmek ve bayramlarını kutlamak için Sınırüstü’ndeki Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ettik…

Kapıdan içeri girdiğimizde bizi gördüklerinde gözlerindeki mutluluk ve gülümseme her şeye değerdi…

“Biz Burada Büyük Bir Aileyiz”



Halk Vakfı Yaşlılar sitesi Kurucusu ve Başkanı Melek Doğan 1996 yılından beri kurduğu Vakıf ile uğraştığını ifade ederek, Vakfın yaşlı ve bakıma muhtaç kimselere hizmet vermekte olduğunu belirtti.

23 yıldır yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin yanında olan Melek Doğan “Burada biz büyük bir aileyiz. Ben bu işten de gurur duyuyorum. Hiçbir zaman da pişman değilim” dedi.

Bayram mesajında çağrı yapan Melek Doğan bayramda herkesi Halk Vakfı Yaşlılar sitesini ziyaret etmeye davet etti.

Melek Doğan şöyle konuştu: “Bayramlarda benim istediğim herkesin buraya gelip ziyaret etmesi. Ailesi ve çocuklarıyla birlikte herkesi buraya ziyarete davet ediyorum. Buraya öğrenciler eğitime geldiğinde yaşlılar ile sohbet ettiklerinde onları torunları gibi çocukları gibi görüp çok mutlu oluyorlar. Onları mutlu görmek beni de çok mutlu eder” dedi.

Günümüzde gençlerin bayramı tatil olarak gördüğünü ifade eden Melek Doğan, “Bayramlar eskiden daha sakindi. Aileler mutlaka bir arada olup bayram sevinci ve kutlaması yaşanırdı. Şimdi günümüzde ailelerden kopuk bayramı tatil olarak görüyorlar. Yurt dışına gidiyorlar. Tatilden önce ailelerin gönlünü alarak gitmeleri kendileri için de bir huzurdur” dedi.

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