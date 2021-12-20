Melek, LTB Kadın Sığınma Evi’nde

Kağıt sanatçısı Leman Ünverdi Sakallızade, Kahıt Sanatçıları Derneği’nin sergisinde yer alan“Angel(Melek)” adlı eserini yeni yerine taşınan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi’ne hediye etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kağıt sanatçısı Leman Ünverdi Sakallızade’yi kabul etti.Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Taçay Demirpençe’nin de hazır bulunduğu görüşmede Başkan Harmancı, sanatçıya sığınma evine yönelik desteğinden ötürü teşekkür etti.Sakallızade de bu eserini yeni Kadın Sığınma Evi’ne hediye etmek istediğini söyleyerek tüm kadınların gücünü bir şekilde göstermesi ve aydınlığa doğru ilerlemelerini diledi.

Sığınma Evi 2016’dan itibaren her yıl yaklaşık 100 Şiddet Dirençisi Kadına Destek

Ülkenin ilk ve tek sığınma evi 2016 yılından beri her yıl yaklaşık 100 şiddet direnişçisi kadın ve çocuklarına barınma, hukuki destek, psikolojik destek, eğitim, iaşe desteği, iş bulma gibi hizmetler sunuyor. Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile inşa edilen yeni sığınma evi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştı.AB standartlarında çok daha uygun fiziki şartlarıyla daha fazla direnişçi kadına hizmet verecek olan, yüksek güvenlik ve modern yaşam standartlarına göre tasarlanıp inşa edilen tesis, birçok yönü ile bu alandaki mağduriyetlere karşı önemli bir güvence taşıyor.

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20/12/2021 09:57