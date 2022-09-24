Melek Mosso çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin'

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Melek Mosso, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak okul yıllarından bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Mosso, gönderisine şu notu düştü:

"Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm"

Bu arada estetik iddialarına da yanıt veren 33 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye" ifadelerini kullandı.

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24/09/2022 23:00