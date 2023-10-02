Melek Mosso konseri çarşamba akşamı

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02/10/2023

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Melek Mosso konseri çarşamba akşamı

İskele Belediyesi’nin düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği çerçevesinde dün gece yapılacağı duyurulan Melek Mosso konseri yağmur nedeniyle 4 Ekim Çarşamba gününe ertelendi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, konser saat 20.30’da başlayacak. Ücretsiz konser İskele Çarşı Merkezi’nde yapılacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, dün yapılan etkinlikte dili, dini, kültürü farklı dahi olsa, aynı havayı soluyan ve bu topraklara kök salmış herkesi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

02/10/2023 16:46
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TAGS: Melek Mosso, konser, haber, kıbrıs
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