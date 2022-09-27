Melek Mosso Mahsa Amini protestolarına destek için sahnede saçlarını kesti

Melek Mosso, kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konseri için önceki gece sahnedeydi. Şarkıcı, sahneden İranlı kadınlara destek eylemiyle dikkat çekti.

SAHNEDE İRANLI ŞARKICIYI AĞIRLADI

Sahnede ilk olarak 'Ne Faydası Var’ şarkısı ile Selami Şahin’i ağırlayan Mosso, 'Gel Desem de Gelme' şarkısını ise İranlı sanatçı Aras İdol ile seslendirdi.

"İRANLI KIZ KARDEŞLERİMİN YANINDAYIM"

Şarkının sonunda Mosso, İran’da Mahsa Amini’nin rejim güçleri tarafından katledilmesi ile başlayan protestolara destek vermek üzere sahnede saçını kesti. "İranlı kız kardeşlerimin yanındayım" mesajını verdi.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler sürüyor. Taktıkları başörtülerini yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.

Protestolara Türkiye'den ve dünyadan kadınlar da saçlarını keserek destek verdi.

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27/09/2022 09:53