Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Melek Yücedal, hayatını kaybetti.

Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda, “Camiamız tarafından çok sevilen, güler yüzlü, iyi insan Melek Yücedal 4 Nisan 2023 günü vefat etmiştir. Ailesinin ve Tüm camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun. Cenazesi, 5 Nisan Çarşamba günü, İsmail Safa Cami'de, öğle namazına müteakip defnedilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



04/04/2023 22:36