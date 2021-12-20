Melis Elif İmil'den altın madalya

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20/12/2021

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Melis Elif İmil'den altın madalya

Milli Yüzücü Melis Elif İmil, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 10-12 Aralık 2021 tarihlerinde Trabzon'da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Final Müsabakası'nda Milli yüzücülerimiz Masal Sarıca ve Melis Elif İmil, adaya 1 Altın 1 Gümüş Madalyayla döndüler.

Masal Sarıca

100m Serbest 01:14.22 A1 barajını geçti

400m Serbest 05:43.90 A1 barajını geçti

50m Serbest 00:33.26    A2 barajını geçti

Melis Elif İmil

100m Kurbağalama 01:27.30 A3 barajını geçti

50m Kurbağalama 00:41.41  A2  barajını geçti

200m Kurbağalama 03:09.09 A3 barajını geçti

200m Karışık  03:02.21 A1 barajını geçti

Yaptıkları bu derecelerle Melis Elif İmil Altın, Masal Sarıca Gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

20/12/2021 22:48
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TAGS: Melis Elif İmil’den altın madalya
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