Melis İşiten ayrılık sürecini anlattı: Bir yerde patlayacağız diye bekliyorduk

Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu’yla evliliğinin bitişi hakkında ilk kez konuştu.

Uraz Kaygılaroğlu ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Melis İşiten, Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler”de ayrılık hakkında konuştu. Oyuncu, boşanmanın sürpriz olmadığını söyledi:

“Çok seviyorum, onun da beni çok sevdiğinden şüphem yoktu. Boşanma kararını çok hızlı verdik, birbirimizi sevmemiz çok büyük etkendi. Çok genç yaşta evlenip, anne baba olduk. Çok heyecanlı tipleriz, bu bizim için beklenen bir şeydi. Bu kadar âşık olup, bu kadar yüksek gidemedi. Bir yerde patlayacak diye bekliyorduk. Hiç birbirimize yalan söylemedik, bu muazzam bir saygıya sebep oluyor. Benim en büyük avantajım buydu, çok iyi bir iletişimimiz var, dürüstüz. Ama olmadı.”