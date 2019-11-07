Melis İşiten’in taciz isyanı

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabına yollanan taciz, küfür, hakaret mesajların hepsini savcılığa verdiğini duyurdu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’ndan temmuz ayında ayrılan Melis İşiten, sosyal medya hesabına yollanan taciz mesajlarına tepki gösterdi.

“HABERİNİZ OLSUN YANİ”

İşiten, yaşadığı bu durumu, “Haberiniz olsun diye söylüyorum. Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Haberiniz olsun yani. Eleştiri, linç, hakaret falan bunların hepsi canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık. İfşa etmiyorum diye sessiz kalıyorum sanmanızı istemem sevgili sapıklar! Bir şeyin önüne geçilecekse sosyal medyada, ilk bunun geçilecek” sözleriyle Instagram hesabından paylaştı.

07/11/2019 11:50