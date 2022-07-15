Melis Sezen dalga konusu oldu!

Sezen'in şezlongda uzanırken verdiği pozları sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncunun ayaklarını görenler '45 numara mı?' sorusunu sordu.

Arkadaşlar İyidir, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Leke, Ya İstiklal Ya Ölüm, Bizim İçin Şampiyon, Mucize 2: Aşk gibi yapımlardaki rolleriyle adından söz ettiren ve son olarak rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Melis Sezen son dönemde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

AYAKLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Sadakatsiz dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan ve şimdilerde ise Ege'de yaz tatili yapan Melis Sezen, 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşlenirken çekilen pozlarını yayınladı. Şezlongda uzanırken verdiği pozlarını ''Thinking about'' (Düşünüyorum) notuyla paylaşan oyuncunun ayakları gündem oldu.

Melis Sezen'in ayaklarının büyüklüğü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

PHOTOSHOP'UN AYARINI KAÇIRDI

Bacak boyunu uzatmak için fotoğraf karelerine photoshop uygulayıp yanlışlıkla ayaklarını da büyüten Melis Sezen'e çok sayıda takipçisinden 'ayaklar lahmacun küreği gibi', 'ayaklar 45 numara gibi duruyor', 'ayakların kaç numara', 'kendine uygun ayakkabı nasıl buluyorsun', 'ayaklar kürek gibi', 'photoshopu sadece ayaklarına yaptın herhalde', 'bacak boyunu uzatırken ayakları da büyütmüşsün', 'maşallah o nasıl ayaklar' şeklinde yorum yağdı.

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15/07/2022 11:20