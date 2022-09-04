Melis Sezen doğal halini takipçileriyle paylaştı

Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle ismini milyonlarca kişiye duyuran oyuncu Melis Sezen, Instagram sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçileriyle iletişim kuran Melis Sezen, şimdi ise doğal tarzıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı.

İlk olarak Bali’ye giden Melis Sezen, tatilden bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Bali tatili Melis Sezen tatiline Türkiye’de devam etti.

Melis Sezen, şimdi ise makyajsız bir fotoğrafını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Melis Sezen Instagram sayfasından yaptığı paylaşımına ise, "Bi kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.

İşte Melis Sezen'in makyajsız paylaşımı:

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04/09/2022 15:30