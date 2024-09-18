Melisa Karanlık şarkıları ile büyüledi

‘Girne Arkın Fest24’ kapsamında Girne Antik Liman’da sahne alan Melisa Karanlık ve Orkestrası şarkıları ile dinleyenleri büyüledi. 17 Eylül akşamı Liman Merkez Sahne’de performans sergileyen grup, seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.

'GRÖNHOLM METODU' BU AKŞAM

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın 'Grönholm Metodu' oyunu, 18 Eylül Çarşamba akşamı saat 21:00’de Girne Amfi Tiyatro’da izleyici ile buluşuyor. ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında sahne alacak olan oyun acımasız iş dünyasının yeniden tanımladığı “profesyonellik” ve “fedakarlık” kavramlarını sorgularken, insanların zaaflarının bu mücadeledeki yerini kara bir komedi içinde sunuyor.

FESTİVALDE BU HAFTA

'Girne Arkın Group Fest 24' kapsamında 16 Eylül – 29 Eylül tarihleri arasında her gün saat 10:00 – 21:00 saatlerinde, ‘Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu’ Ramadan Cemil Meydanı’nda sanatseverleri ağırlıyor. 19 Eylül Perşembe günü Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası saat 20:00’de, Liman Merkez Sahnede yer alıyor. 20 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfi Tiyatro, saat 21:00’de ‘Mor ve Ötesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 Eylül Cumartesi günü ise ‘3. Gastro Show’ Geleneksel Kıbrıs Ekmekleri konsepti ile saat 17:00 itibarı ile Ramadan Cemil Meydanı’nda halk ile buluşuyor.