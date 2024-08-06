Melissa Vargas, Paris 2024'te tarihe geçti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas tarihi bir performans ortaya koydu.
06/08/2024
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i devirerek adını yarı finale yazdırdı. Melissa Vargas tarihi galibiyetin mimarı oldu.
VARGAS'TAN TARİHİ BAŞARI
42 sayı atarak Çin maçına damga vuran Melissa Vargas, Türkiye adına olimpiyat tarihine de geçti. Vargas, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tarihinde Eda Erdem'den sonra 100 sayı barajını geçen ilk voleybolcu oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle 8 Ağustos Perşembe günü mücadele edecek.