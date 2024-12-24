Meltem Ekiz: ''Oğlumu son kez öpemedim, elinizi vicdanınıza koyun''

İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerden Aykan Ekiz’in annesi Meltem Ekiz, davanın 6. duruşmasında açıklama yaptı. Meltem Ekiz, “Ben çok küçük yaşta anne oldum, onunla büyüdüm. Onu çok küçük yaşta toprağa verdim. El bebek gül bebek büyüttük onları. Hayatlarında en iyi okulları okusunlar, başarılı sporcular olsunlar diye çabaladık. Onlar buraya gelirken çok mutlu geldiler. Oğlumu son kez öpemedim. Bir umut bekledik ama olmadı. Cansız bedenini öptüm, kokladım. Elinizi vicdanınıza koymamızı istiyoruz. Bu acıyla yaşanamayacağını biliyorum.” dedi.