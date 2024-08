Meltem Erensoylu Fogo'da sahne alacak 

Yeni şarkısı " Vur Dibine " ile listelerde beğeni kazanan Fantezi müziğin güçlü sesi Meltem Erensoylu 31 Ağustos Cumartesi akşamı son günlerde bir çok ünlüye ev sahipliği yapan Grand Sapphire Resort Hotel bünyesinde yer alan Fogo 'da sahne alacak

"Dibine Vur" şarkısı güzel gidiyor

Meltem Erensoylu " Geçtiğimiz aylarda çıkardığımız " Dibine Vur" şarkısı şu sıralar çok iyi gidiyor hem sosyal medyada hem de ekranlarda en fazla istek alan şarkı olmuş durumda bu beni de mutlu ediyor özelikle sosyal medyadan gelen yorumlar için herkes çok teşekkür ediyorum dedi

Kıbrıs benim için vazgeçilmez

Erensoylu" Kıbrıs benim ikinci vatanım Kıbrıs'ı ve Kıbrıs halkımı çok seviyorum, orada çok yakın dostlarım ve arkadaşlarım var her zaman Kıbrıs'ta konser vermek istiyorum.

Geçmiş aylarda bir çok yerde konser verdik şimdi ise 31 Ağustos akşamı bu yıl sıkça adından söz ettiren Fogo'da sahne alacağım tabi biraz heyecan var ama en güzel şarkıları o akşam söyleyeceğiz" dedi.

Her an yeni şarkı gelebilir

İşinde çok titiz olduğunu söyleyen Erensoylu" Tabi şarkımız yeni çıktı bende sürprizler bitmez her an bir single çalışması da olabilir" dedi

22/08/2024 13:04