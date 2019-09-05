Memduh Ulugün Cinayetinde Karar 23 Eylül'de
05/09/2019
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Alsancak'ta Memduh Ulugün'ü 6 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet ve Meryem Doğu hakkındaki cinayet davası tamamlandı.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların davası karar için 23 Eylül 2019 tarihine ertelendi.
Alsancak'ta 13 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda Meryem Doğu ile Mehmet Doğu’nun Memduh Ulugün’ü altı bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilmişti. Olay günü tutuklana sanıklardan Meryem Doğu cinayeti kabul ederken, Mehmet Doğu rolü olmadığını öne sürdü.