Meme Estetiğinde Doktor Seçimine Dikkat!

Kadınlara estetik açıdan daha iyi görünen memelere sahip olma imkanı veren meme estetiği kapsamında; meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatları uygulanır. Farklı yaş gruplarındaki kadınlar arasında son derece popüler bir meme estetiği prosedürü olan meme büyütme İstanbul ve diğer illerimizde sıklıkla uygulanır. Diğer bir meme estetiği prosedürü olan meme küçültme İstanbul başta olmak üzere pek çok ilimizde kadınların gerek estetik nedenlerle gerek sağlık nedeniyle başvurduğu bir yöntemdir.

Söz konusu ameliyatların hasta özelinde planlanması ve doğru tekniklerle uygulanması, meme estetiği ameliyatlarının başarısını artıran unsurlar olarak kabul edilir. Diğer bir önemli konu ise meme estetiği ameliyatlarını yapacak olan doktorun uzmanlığı ve deneyimidir. Alanının önde gelen isimlerinden Op. Dr. Evren İşçi başta meme estetiği olmak üzere tüm estetik cerrahi prosedürlerindeki başarısı ile tanınır. Hastalarına doğal ve tatmin edici sonuçlar sunmak isteyen Op. Dr. Evren İşçi, hastalarıyla açık bir iletişim kurar. Her hastasının beklentilerini öğrenir, şikayetlerini dinler ve ihtiyaçlarını belirler. Operasyon öncesi, operasyon ve sonrasıyla ilgili detaylı bilgilendirmeler yapar. Hastalarının ameliyattan elde edilecek sonuçlarla ilgili gerçekçi beklentilere sahip olmasını sağlayarak olası bir memnuniyetsizliği baştan önler.

Meme Küçültme Ameliyatı ile Çeşitli Sağlık Sorunlarını Gidermek Mümkün

Dolgun, şekilli ve büyük memelere sahip olmak pek çok kadın için dişiliğin ve etkileyici bir görünümün sırrıdır. Ancak memelerin normal olarak kabul edilenden daha büyük olması, birtakım sağlık sorunları yaşanmasına neden olabilir. Memelerin çok büyük olması halinde; boyun, omuz ve sırt ağrıları yaşanabilir. Fiziksel aktiviteler kısıtlanabilir. Sütyen askıları memelerin ağırlığı dolayısıyla omuzlarda bası hissine neden olabilir. Memelerin altında oluşan pişik kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Kıyafet seçiminde zorluklar yaşanması da söz konusu olabilir.

Meme dokusunun büyük olmasının en önemli nedenlerinden biri, genetik özelliklerdir. Bunun yanı sıra hamilelik ve emzirme dönemleri, memelerin büyümesine ve sarkmasına neden olabilir. Memelerin aynı büyüklükte olmaması, yani memeler arasında asimetri olması kişiyi meme küçültme estetiği ameliyatı için aday haline getirir. Memelerin boylarını eşitleme amacıyla uygulanan meme küçültme ameliyatlarında, her meme için farklı teknik kullanılması söz konusu olabilir.

Meme küçültme estetiği ameliyatı sayesinde kadınların estetik kaygılarının da sağlık sorunlarına neden olan şikayetlerinin de ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Ayrıca kadınların eşit büyüklükte, formda, simetrik ve estetik açıdan iyi görünen memelere sağlanabilir. Meme küçültme estetiği ameliyatı sırasında uygulanacak olan teknikler hasta özelinde belirlenir. Hastanın memelerinin büyüklüğü, memelerin sarkma derecesi, hastanın yaşı, ameliyatın ardından gebelik planlanıp planlanmadığı gibi etkenler, uygulanacak olan tekniğin belirlenmesinde rol oynar. Meme küçültme ameliyatı sırasında hastanın emzirme fonksiyonunun korunması isteniyorsa, mutlaka buna uygun bir teknik seçilmelidir.

Kadınlar Arasında En Popüler Estetik Cerrahi Prosedürü: Meme Estetiği

Meme küçültme estetiği ameliyatı sırasında memelerin ne kadar küçültüleceği belirlenirken; hastanın omuz genişliği, göğüs çevresi ölçüsü, genel vücut ölçüleri ve hastanın beklentileri göz önünde bulundurulur. Meme küçültme ameliyatı, her ne kadar sıklıkla soruluyor olsa da, kadınlarda kanser gelişmesine neden olmaz. Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınlar ile 40 yaşını aşmış kadınlar, meme küçültme öncesi uygulanan Mamografi ve ultrason tetkikleri sayesinde, henüz tanısı koyulmamış bir kanser riskini ortadan kaldırma avantajıyla da karşı karşıya kalabilirler.

Tüm cerrahi prosedürlerde söz konusu olduğu gibi meme küçültme estetiği ameliyatından sonra da uygulama bölgesinde kesi izi kalır. Kesi izlerinin hangi konumda olacağı ve şekli, her hasta özelinde uygulanan ameliyat tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Bu doğrultuda; meme başının çevresinde veya aşağısında ters T, L ya da I şeklinde izler kaldığı görülebilir.

Meme başı halkasının çevresinde yapılan kesi, renk değişimi bölgesine denk geldiğinden belirgin bir iz kalmaz. Meme başı halkasından aşağı doğru inen ince bir iz kalmakla birlikte meme altındaki iz önden bakılınca görülmediğinden estetik kaygıya neden olmaz.

Meme küçültme estetiğini takip eden dönemde hızlı ve sağlıklı bir iyileşme süreci yaşanması için, doktorun reçete ettiği ilaçların düzenli olarak kullanılması gerekir. Ayrıca hasta erken dönemde istirahat etmeli, zorlanmasına neden olabilecek yaşam tarzı alışkanlıklarından uzak durmalıdır. Ameliyattan sonraki en az 4 hafta boyunca hastalar ağır eşyalar taşımamalı, kollarının zorlanmasına neden olabilecek hareketler yapmamalı, itme ve çekme hareketlerinden uzak durmalıdır. Olası ağrıların azaltılması ve memenin şekillenmesi sürecinin desteklenmesi için doktorun belirttiği süre boyunca sporcu sutyeni kullanılması gerekir.

Memelerin temel işlevi her ne kadar emzirmek olsa da, aynı zamanda estetik bir görünümün ve kadın kimliğinin en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, memelerin ideal büyüklükte ve estetik bir görünümde olmaması pek çok kadın için sorun teşkil eden bir durumdur. Memelerle ilgili çeşitli sorunları gidermek için uygulanabilecek meme estetiği prosedürleri farklı farklı olduğundan, her hasta özelinde prosedürü kararlaştırmak ve planlama yapmak çok önemlidir.