Meme Kanseri Farkındalık Ayı sürüyor

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklama yaptı….

Savaşan, kadınların kendi kendilerini doğru yöntemlerle muayene etmelerine yardımcı olan self-check uygulamasının konsey tarafından uzmanların kontrolünde hazırlandığını ve Kanser Hastalarına Yardım Derneğine hediye edildiğini ifade etti…

Artık günümüzde meme kanserinin 35 yaşın altındaki kadınlarda bile görülmeye başlandığını, uzmanların kendi kendine meme muayenesinin 20 yaşından itibaren yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğuna vurgu yapan Savaşan, meme kanseri açısından bütün kadınların risk altında olduğunu ifade etti.

Savaşan, özellikle meme kanserinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna değindi…