Meme kanseri için 40 yaşından sonra her yıl kontrol edilmeli

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, seminerde kanserin belirtileri, tanı yöntemleri, kendi kendine muayene, klinik muayenesi, mamografi ve meme kanserinden korunmanın yolları üzerine konuştu.

Kanserin tek başına bir hastalık değil, hastalıklar grubu olduğuna vurgu yapan Esen, kanserin vücuttaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Esen, “Meme kanseri kadınlar yaşlandıkça yaygınlaşır, en çok 50-65 yaş arası kadınlarda rastlanır. Erken tanı sayesinde birçok kadın ölümcül olabilecek bu hastalıktan kurtulabilir” dedi.

KENDİ KENDİNE MUAYENE ÖNEMLİ

Meme kanserinde kendi kendine muayenenin oldukça önemli olduğunu belirten Esen, “20 yaşından itibaren her kadının kendi kendine muayeneyi yapması gerekir. Ayda bir yapılmalı ve ömür boyu devam edilmelidir.” şeklinde konuştu. Klinik muayenenin ise 20-39 yaş arasında 3 yılda bir, 40 yaşından itibaren ise yılda bir olmak üzere uzman bir hekim tarafından yapılması gerektiğini belirten Esen, meme kanserinin yüzde 14-21’inin klinikte meme muayenesi ile tespit edildiğini söyledi.