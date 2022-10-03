Meme kanseri riskini azaltmak için sağlıklı beslenme şart

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Vekili ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanabileceği verilerinin yer aldığı bu süreçte meme kanserinden korunmanın önem arz ettiğini kaydetti.

Dr. Okan, beslenme tarzının hayatın her alanında önemli olduğunu anımsatarak, doğru beslenme ile kanser olma riskinin azaltılabileceğini belirtti.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü’nün meme kanseri için koruyuculuğu kanıtlanmış besinler listesi yayınlandığını dile getiren Okan, söz konusu besinler arasında zeytinyağının en önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti.

Dr. Okan, Kıbrıs’ın bir Akdeniz ülkesi olması nedeniyle Akdeniz tipi beslenme örüntüsü sahip olduğunu belirterek, “Kendi zeytinlerimizi yetiştirip, kendi zeytinyağımızın üretimini yaparken aslında doğa bize sağlığımızı koruyabilmemiz adına bir fırsat veriyor” dedi.

Zeytinyağının özellikle çiğ olarak tüketilmesi durumunda meme kanserinden koruyucu etkisi bulunduğunu vurgulayan Okan, günlük olarak 10-15g zeytinyağı tüketilmesinin yeterli olduğunu da kaydetti.

Dr. Okan, zeytinyağının pişirme yağı olarak kullanılmaması tavsiyesinde bulunarak, özelikle ışık görmeyen bir yerde ve ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Birçok araştırmaya göre D vitamini seviyesinin düşük olması durumunda meme kanseri riski oluştuğunu bildiren Okan, “Dvit seviyeleri 60-80ng/mL arasında olan bireylerin meme kanserinden %80 oranında korunduğu bilgisine sahip olduklarını ifade etti.

Ayşe Okan, D vitamin seviyelerini yükseltmek/korumak için günde 15 dakika çıplak tenle güneşten yararlanılmasının önemli olduğunu söyleyerek, ayrıca yağlı deniz ürünlerini, kuru yemiş ve sarısı ile birlikte yumurta tüketilmesi gerektiğini kaydetti.

Kanserden korunmak için yeterli, dengeli, çeşitli ve renkli beslenmenin yeterli olduğu bilgisini de paylaşan Okan, “Ayrıca güvenilir besin ve sağlıklı pişirme yöntemleri kullanmak önemli. Sağlıklı besini ulaşılabilir kılmak ise devlet ayağının bir görevi olup beslenme politikalarının hızlıca oluşturulup, hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Dr. Okan, onkoloji hastalarının sağlıklı besin seçimlerini sağlayabilmek ve hastaların yaşam kalitesini artırabilmek adına bireylerin onkoloji diyetisyenlerinden danışmanlık almaları gerektiğini söyleyerek, “Unutulmamalıdır ki sağlıklı beslenme koruyucu sağlık basamağının en başında geliyor” şeklinde konuştu

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03/10/2022 15:25