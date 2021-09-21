Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder'in sağlık durumu

Geçtiğimiz mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ünlü oyuncu, "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.

Ameliyat olan ve setlere ara veren oyuncu, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar’ı canlandırdı.

'Sadan Hanım' filminin galası dün akşam yapıldı. Yeni imajı ile objektiflerin karşısına çıkan Canan Ergüder, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile mutlu bir evlilik sürdüren Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti. Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" ifadelerini kullandı.

Galada çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun gönderisi, yaklaşık 50 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

"ALIŞAMADIĞIM RENKLERLE TANIŞTIM"

Kemoterapi tedavisi nedeniyle uzun sarı saçlarına veda eden bir çocuk annesi 44 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yeni saç tasarımıyla dikkat çekmişti.

Yeni saç tasarımıyla hayranlarının karşısına çıkan Canan Ergüder, duygularını "Alışmadığım renklerle tanıştım, çok mutluyum" şeklinde ifade etmişti.

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21/09/2021 10:40