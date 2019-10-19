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Meme kanserinde farkındalık

1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı etkinliklerle sürüyor…

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19/10/2019
HK

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Meme kanserinde farkındalık

Bu çerçevede Blister Sister” ekibinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına başlattığı “Walk for Tulips” yürüyüşü Gazimağusa’ya ulaştı…

Ekibin bir sonraki durağı Akdoğan olacak…

Yürüyüşe katılan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, sister ekibine ve yürüyüşe katılanlara teşekkür ederek, kanser kontrollerinin önemine vurgu yaptı.

Blister Sister Ekibi adına konuşan Susan Tilt de yürüyüşe katılarak destek veren herkese teşekkür ederek, kanserde farkındalığın ve erken tanının önemine işaret etti…

Gazimağusa durağının ardından 200 kilometrelik yürüyüş Akdoğan güzergahında devam etti..

19/10/2019 15:00
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TAGS: Meme kanseri, haber, kıbrıs, Meme kanserinde farkındalık
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