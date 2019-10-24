Meme kanserine dikkat çektiler!

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Antik Mağusa Vakfı işbirliğinde Perşembe pazarında bugün kermes gerçekleştirildi.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, kermes ile ilgili yaptığı açıklamada, “Meme kanseri farkındalık haftası vakıf olarak bizde bu yıl kermes etkinliği yaptık onlara maddi destek sağlamaya çalışıyoruz. Antik Mağusa Vakfı olarakda birçok alanda farkındalığı geliştirmek için ve Mağusa’nın ilerlemesi için birçok faaliyette bulunuyoruz. Her türlü sosyal sorumluluk projesine de destek vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu da, “Meme kanseri farkındalık ayındayız. Bütün hanımların küçük yaşlardan itibaren meme kanserine dikkat çekmek adına bu etkinlikleri yapmaktayız. Herkesin erken teşhis için mutlaka erken tanı merkezlerine başvurmalarını istiyoruz kontrollerini yaptırsınlar bu vesile ile bu kermesi düzenliyoruz” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’de konuşmasında, “Antik Mağusa Vakfı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin birlikte organize ettiği kermesi var farkındalık yaratmak ve her iki derneğe de birazcık katkıda bulunulur. Bu tür etkinliklerin devamını diliyorum” dedi.

Kermeste yiyecek, içecek, kıyafet, oyuncak gibi ürünler satışa sunuldu. (MHA)

24/10/2019 15:01