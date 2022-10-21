Meme kanserine karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Girne Inner Wheel kulübü, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Girne Inner Wheel Kulübü ,Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve kız öğrencileri ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile ortaklaşa meme kanserine karşı yürüyüş düzenledi.

Girne Inner Wheel Kulübü'nden yapılan açıklamada, farkındalık yürüyüşünün büyük bir coşkuyla geçtiğini ve halkın bilinçlenmesi yönünde çok güzel mesajlar veridiği belirtildi.

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21/10/2022 16:53