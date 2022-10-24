'Meme Kanserine Yönelik Farkındalık Semineri' düzenleniyor

Bilindiği üzere Ekim ayı Meme Kanseri konusunda farkındalık ayı olarak belirlenmiş ve çağımızın çok önemli bir sorunu olan genelde kanser özelde meme kanseri için farkındalık ve erken tanı için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Meme Kanseri konusunda erken tanının hastalığın tedavisi için çok önemli olduğu ve bu konuda özellikle kadınlarımızın bilinçli bir şekilde tetkik ve kontrollerinin yapılmasının gerektiği bilinciyle, Antik Mağusa Vakfı ve DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle “Meme Kanserine Yönelik Farkındalık Semineri” gerçekleştirilecektir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dilek Karaoğlan, Yrd. Doç. Dr Gözde Okburan ve Uzm. Fzt.Ferdiye Zabit tarafından gerçekleştirilecek olan seminerlerde; Meme Kanseri Farkındalığı, Kanserin Oluşum ve Önlenmesinde Beslenmenin Rolü, Meme Kanseri Tedavisinde Fiziksel Egzersiz ve Lenfödeme Yönelik Yaklaşımlar konuları işlenecektir.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı Resmiye Canaltay, Antik Mağusa Vakıfı olarak her yıl Ekim ayında, Meme Kanseri’ne yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini, toplumdaki tüm kadınların, bu konu ile farkındalık sahibi olmalarını amaçladıklarını, bu konuda Üniversitelerimizle işbirliğinin ve erken tanının son derece önemli olduğunu vurguladı.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç her iki kurumun, kadınlarımızın meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için önemli bir işbirliği içinde olduklarını ve bu seminerlerin ülkemiz geneline ulaşması için işbirliklerinin devam edeceğini belirtmişlerdir. Görüşmeler sırasında Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Üniversitelerin toplum yararına ortak çalışmalar yürütmelerinin çok önemli olduğunu belirterek erken tanı ve farkındalık için uzmanlar ile kadınlarımızı daha çok biraraya getirecek çalışmalar yapılacağını açıklamışlardır.

Seminerler 25 Ekim Salı günü Gazimağusa Maraş MGA Seminer salonunda ve 28 Ekim Cuma Günü Beyarmudu Sosyal Tesisleri’nde saat 18.00’da gerçekleşecektir.

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24/10/2022 15:39