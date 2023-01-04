Meme kanserini iki kez yenen İnci Avcı: Lütfen herkes sesimi duysun

10 yıl arayla iki kez meme kanseri olup, tek göğsünü aldırmak zorunda kalan 36 yaşındaki İnci Avcı’nın bu kez de beyninde kütle tespit edildi. Avcı, destek çağrısında bulundu.

Kanser hastası İnci Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser hastalığının vücudunda başka bölgelere yayıldığını ve bu nedenle ameliyat olması gerektiğini anlattı.

İnci Avcı’nın paylaşımı şöyle:

“Bir haftadır geçmeyen bir baş ağrısı şikayetiyle Mağusa acil hastane gittim. Yılbaşı günüydü serum verdiler, yolladılar beni. Ertesi gün Yaşam hastanesine gittim, orada da iki serum verdiler.

Onlara onkoloji hastası olduğumu belirtim eve yolladılar. Pazartesi günü de Mağusa acil servisine gittim. Geçmeyen baş ağrım olduğunu söyledim.

Onlar da hemen beyin tomografi çektiler, sonra beyin emarı çektiler ve maalesef ki hastalığımın metastas yapmış olduğunu öğrendim (İyi huylu olmayan kanser hücrelerinin başladığı yerden vücudun başka bölgelerine yayılarak yerleşmesi durumuna metastaz denir)

Sağ tarafımda beyincikte 3 milim kitle olduğunu belirttiler sonra kendi doktorumu aradım. Hemen buraya gelmemi söyledi ben de geldim.

Pazartesi’nden beri yatıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Beyin olunca biraz düşündürüyor beni.

Kurula girecem ama burada ameliyatın olabileceğini söylediler kurula giremeyeceğimi kendi imkanlarım dahilinde gidecek olduğumu fakat bu meblağ 250.000 TL sadece ameliyat ücreti uçak biletleri hariç.

Buradaki tüm doktorlara güvenim sonsuz beyin olduğu için korkutucu ve düşündürücü lütfen herkes sesimi duysun.

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04/01/2023 20:42