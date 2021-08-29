Memleket yangın yeri, Saner’in keyfi yerinde…

KKTC’de birçok sorunun baş gösterdiği, Covid-19 salgının kontrolden çıktığı bir dönemde Başbakan Ersan Saner’in nişan töreninde davul çalarkenki görüntüleri sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

Başbakan Saner’in Covid-19 salgını dolayısıyla KKTC’de 3 kişinin yaşamını yitirdiği günün akşamında bir nişan töreninde davul çalması üzerine vatandaşlar “Başbakan’ın elinde tokmağı vur patlasın çal oynasın” yorumları yaptı.

Öte yandan Başbakan Saner’in söz konusu videoda sosyal mesafe ve maskeden yoksun olması da olayın ayrı bir boyutu.

Bazı vatandaşlar ise Başbakan Saner’e görevini hatırlatarak “Zaman oynayacak zaman değil sayın başbakanm” dedi.

İşte Başbakan Ersan Saner’in tepki çeken videosu...

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29/08/2021 13:47