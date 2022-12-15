ÜLKEDEKİ KAÇAKLAR ANCAK DA SUÇ İŞLERSE ORTAYA ÇIKIYOR. KAÇAKLARI YAKALAYACAK BİR MEKANİZMA, SİSTEM HEPSİNDEN DE ÖNEMLİSİ İRADE YOK

MEMLEKETTE SUÇ İŞLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VAR. YA DA BİRİLERİ ÖYLE SANIYOR. BU ÜLKE BİZİM, HEPİMİZİN AMA KORUMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR ISRARLA TARUMAR EDİLMESİNE GÖZ YUMUYOR

İlahi bir güç, bu konunun daha çok üstüne git diyor. Girmemek de elde değil. Yahu; dün iki büyük suç, ili büyük tutuklama, ikisi de aylardır kaçak. Peki, huzuru sağlamla görevli olanların bir planı var mı? Yoksa döne döne aynı şeyleri mi yaşayacağız

Her suçun altından bir kaçak çıkıyor. Her suç kaçak, kayıtsız, ipsiz- sapsız birilerine çıkıyor. Bunca insan aramızda yaşıyor ama hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor sistem. Bunu kabullenecek miyiz? Bunla mücadele yöntemi geliştirecek miyiz?

Son iki günde, iki olay yaşadık. Daha fazladır ama, ikisi dikkatimizi çekti. İkisi de kaçak, ikisi de suç işledi. Ve üzüldüğüm nokta da şurası; suç işlemeselerdi, kaçak yaşamaya devam edeceklerdi. Kaçak yaşam ne demek? Sanırım sistem onu da bilmiyor.

Ekonomide ciddi bir kayıp var; sistem kaçak yaşama izin veriyor. Suç oranları giderek artıyor, sistem buna izin veriyor. Adamlar bakıyor ki, arayan yok soran yok… Muhtemelen de sürekli bir suç işleme var ve bilmem kaçıncı suçta yakalanıyor

Adam yol kesiyor. Yarım yamalak Türkçesi ile küfür ediyor, bıçak çekiyor, tehdit ediyor. Polise şikayet ediliyor. Polis işin peşini bırakmıyor. Ve ortaya çıkan tablo ne biliyor musunuz? Türkmenistan vatandaşı Alişer Kurbanov, kurban olduğum Alişer, Şubat 2014’den bu yana adada kaçak

Tam sekiz yıldır, ikamet izni yok, çalışma izni yok, öğrenci falan da değil. Bugün 42 yaşında. 34 yaşından bugüne 8 yıldır bu ülkede kaçak. Ve eğer küfür ve tehdit ettiği bir milletvekili olmasa, belki de adada kaçak yaşamaya devam edecek

Tope Oluwaseun Victor Falodun. Bir kamyon ismi var. Victor diyelim. Sokakta, bağırıp çağırıyor. Polisler kendisini uyarıyor. Küfür ediyor polise. Polis tutuklamak istiyor. İki polisi birden darp ediyor. Tutuklanıyor tabi, kaçar mı polisimizden?

Polis içeriye götürüyor. Zebellah kadar adam. Bir araştırma, bir karıştırma; Victor da kaçak. Öğrenci değil, işçi değil. Oturma izni yok. Rahatlığa bakar mısınız? O kadar rahat, o kadar keyifli. Kaçak ama polis darp edecek kadar kendinden emin

İki olayda da, suç işleyip yakalanan ve kaçak olduğu ortaya çıkan iki kişi. Suç işlemeseler? Kullandığı araçla, geçip gidecekti Kurbanov. Bir köşede elindeki bıçağı bakalım kime saplayacaktı?

Polise küfür edip, darp etmese, Victor da şimdi aramızda olacaktı. Kim bilir hangi köşede, hangi suçtan yakalanacaktı? Uyuşturucu? Şiddet? Suç işleyince yakalandı da, daha büyük bir suçun belki de önü kesildi.

Maalesef, bu ülkedeki kaçaklar, ancak da suç işlerse yakalanıyor. Herhangi bir mekanizma kaçağı, hırsızı, arsızı önceden yakalayacak bir güce sahip değil. İrade de yok, denetim de yok, yasa da yok. Yazık değil mi bu memlekete? Daha kaç örnek gerekiyor düzeltmek için?

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15/12/2022 08:33